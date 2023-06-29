В России зафиксирована серьезная нехватка водителей грузового транспорта

Крупные российские логистические компании жалуются на нехватку водителей грузовиков. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли, дефицит составляет 21%.

Такую цифру назвал представитель ПЭК. В ГК «Маршал» и Boxberry согласились с оценкой. По словам гендиректора ГК «Маршалл» Михаила Белоусова, в профессию никто не хочет идти.

«Водить какие-то грузовики, ездить далеко, зимой, по нашим дорогам. Нет нормальных стоянок, условий для водителей», — заявил он.

Кроме того, не все автошколы готовят подобных специалистов. Молодые люди также идти в профессию не хотят — сейчас средний возраст водителей грузового транспорта составляет 48-52 года.

В результате из-за нехватки водителей до 5% транспорта простаивает. Длительный простой может привести к поломкам у грузовика — протечке сальников, заклиниваю тормозов или ступицы. При этом из-за дефицита импортных запчастей починить грузовики зарубежных компаний порой непросто, а садиться за руль отечественных многие водители не спешат.