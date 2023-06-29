Новейший российский самолет МС-21 обошел в цене Airbus и Boeing

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила ряду авиакомпаний взять в лизинг новейший российский самолет МС-21 с поставкой в размере 4,3–4,6 млрд рублей ($50–54 млн), сообщает «Коммерсантъ».

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Сообщается, что речь шла о поставках в 2028–2030 годах, при этом цена учитывала получение субсидий из Фонда национального благосостояния на покупку самолетов.

Для «Аэрофлота» установили другую цену, пишет «Ъ».

При этом, по информации «Ъ», в конце 2021 года ГТЛК установила еще более высокую стоимость на МС-21 — в 4,71–4,99 млрд руб. ($58–68 млн по тому курсу). Однако тогда соглашения не были подписаны.

Как заявляют эксперты издания, Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе. Теперь цена российского борта может быть еще выше, отмечают они. «Ъ» уточняет, что стоимость аналогов МС-21 — Airbus A320/А321, Boeing 737–800 и MAX — по каталогу составляет $100–105 млн, однако их рыночная цена — около $50 млн и ниже.

МС-21 — первый магистральный самолет, разработанный в постсоветский период в России. Его производитель — корпорация «Иркут». Как заявляли в «Ростехе», поставка первых лайнеров МС-21 с российскими двигателями ПД-14 намечена на 2024 год.