Мантуров отметил наращивание производства завода «Омсктрансмаш» по гособоронзаказу
Объемы производства по гособоронзаказу на предприятии «Омсктрансмаш» в Омской области за последний год увеличились в четыре раза, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Завод занимается разработкой и изготовлением новых образцов военной и гражданской продукции, ремонтом и модернизацией бронетехники.
«На сегодняшний день на вооружении российской армии состоит 30 образцов военной и инженерной техники производства «Омсктрансмаш». На заводе запущена уникальная, не имеющая аналогов в России, автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Она позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники. Операторы осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю работу за них делают роботы», – говорится в сообщении Минпромторга в Telegram.
«Омсктрансмаш» производит все основные типы гусеничных лент, обеспечивая ими гусеничную бронетехнику России. Мантуров и врио главы Омской области Виталий Хоценко и высоко оценили качество продукции.
«С учетом индустриального развития регион в последние годы стал лидером в Сибирском федеральном округе по темпам развития промышленности. Сегодня регион располагает высокоразвитым нефтеперерабатывающим комплексом, рядом химических предприятий, машиностроительными и радиоэлектронными производствами. В области расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности, по выпуску бронетехники», – сказал министр.
Хоценко подчеркнул, что благодаря инструментарию Минпромторга России область сможет достичь больших результатов.