Мантуров отметил наращивание производства завода «Омсктрансмаш» по гособоронзаказу

«На сегодняшний день на вооружении российской армии состоит 30 образцов военной и инженерной техники производства «Омсктрансмаш». На заводе запущена уникальная, не имеющая аналогов в России, автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Она позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники. Операторы осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю работу за них делают роботы», – говорится в сообщении Минпромторга в Telegram.