Оценены обязательства компании ритейлера «Связной»

Обязательства крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной» достигают около 53,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опубликованное определение арбитражного суда Москвы.

В отношении компании в минувший вторник по ее собственному заявлению ввели начальную процедуру банкротства.

«Согласно представленным документам, общий размер кредиторской задолженности… по требованиям кредиторов, в том числе споры с которыми рассматриваются судом, составляет 53 656 815 146 руб., по обязательным платежам – 197 959 220 руб.», — отмечается в судебном акте.

В документе сообщается о наличии у «Связного» имущества на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда рублей – это дебиторская задолженность.

Ранее сообщалось, что «Связной» попросил в деле о банкротстве принять обеспечительные меры в виде запрета удержания, перемещения и отчуждения его имущества «согласно списку, приложенному к ходатайству». Однако суд отказал компании.