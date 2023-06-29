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Оценены обязательства компании ритейлера «Связной»

Обязательства крупнейшего российского сотового ритейлера «Связной» достигают около 53,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на опубликованное определение арбитражного суда Москвы.

Оценены обязательства компании ритейлера «Связной»
© РИА Новости

В отношении компании в минувший вторник по ее собственному заявлению ввели начальную процедуру банкротства.

«Согласно представленным документам, общий размер кредиторской задолженности… по требованиям кредиторов, в том числе споры с которыми рассматриваются судом, составляет 53 656 815 146 руб., по обязательным платежам – 197 959 220 руб.», — отмечается в судебном акте.

В документе сообщается о наличии у «Связного» имущества на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда рублей – это дебиторская задолженность.

Ранее сообщалось, что «Связной» попросил в деле о банкротстве принять обеспечительные меры в виде запрета удержания, перемещения и отчуждения его имущества «согласно списку, приложенному к ходатайству». Однако суд отказал компании.

«Связной» является технологическим ритейлером. Ему принадлежат более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах РФ.

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