Путин назвал причину превосходства западных товаров над российскими

Зарубежные компании обеспечивали себе превосходство на российском рынке с помощью агрессивной рекламы и субсидий со стороны государства. Об этом на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, иностранные производители долгое время вытесняли отечественную продукцию далеко не всегда за счет лучшего качества или низкой цены. Субсидирование, объяснил глава государства, по некоторым направлениям было «просто сумасшедшее».

При этом он обвинил Всемирную торговую организацию (ВТО) в том, что ее структуры не замечали этого или замечали, но ничего не делали. Причиной Путин назвал умение западных компаний обходить требования юридически корректным способом.

Президент призвал проводить целенаправленную политику продвижения российских брендов на всех уровнях, в том числе в СМИ, социальных сетях и новых медиа. Он подчеркнул, что программа продвижения собственных марок должна быть у каждого региона, и это направление совместной работы должно быть важным.