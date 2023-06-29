Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта

Российский миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», отказался от российского паспорта в 2023 году. Как следует из его Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира Макаров с состоянием 2,2 миллиарда долларов занимает 1368 место, также он является пятым по размеру состояния гражданином Кипра. Сам миллиардер выход из российского гражданства не комментировал.