Резидентам разрешили продавать валюту банкам не по курсу ЦБ РФ

Российским резидентам разрешили продавать банкам валюту от сделок с иностранцами не по курсу ЦБ. В 2022 году компании и предприниматели получили возможность рассчитываться по внешнеторговым сделкам валютой и рублями. При этом продать иностранную валюту банку им разрешалось только по курсу Банка России, установленную на день продажи. Теперь, согласно постановлению правительства, это можно сделать по курсу Мосбиржи.
Две недели назад зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не планирует вводить значимые послабления по валютным ограничениям, поскольку они отвечают действующим сейчас против страны санкциям. Но что дадут бизнесу новые условия? Комментирует экономический обозреватель Вячеслав Абрамов:
«Не очень было выгодно, потому что курс мог меняться, теперь они могут продавать валюту по курсу бирж. Многие экспортеры тоже ранее этим пользовались, и все индивидуально зависело от того, какие условия как были прописаны, и был ли вообще у этих банков, которые помогают обслуживать непосредственно организации, доступ на Мосбиржу. Теперь такая возможность есть, все связано, наверно, будут и послабления для ведения внешнеэкономической деятельность, потому что у многих банков затруднены расчеты, приходится как-то выкручиваться, помимо этого есть проблема с притоком наличной ликвидности иностранной валюты, и тоже на нее есть спрос. Ввиду того что на нее появляется спрос, естественно, курс, бывает, сильно девальвируется и прыгает, скачет. Есть нюансы, вопросы, потому что есть банки, которые устанавливают свои курсы, которые отличаются от курса ЦБ и курса биржи, потому что там достаточно высокий спред. Мы могли наблюдать на прошлых выходных, например, в период определенной нестабильности, где курсы банков были по 105 и по 110, при этом курс ЦБ был значительно ниже — на уровне 84 рублей. Чтобы таких скачков не было, был оправданный реальный курс в моменте, соответственно, такие нововведения, послабления и делают. Я не думаю, что это существенно отразится на курсе рубля, на наших резидентах, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, потому что плюс-минус у многих уже давно есть возможность продавать валюту по биржевому курсу. Тем не менее, возможно, мы увидим, может быть, небольшой приток ликвидности, и для удобства расчетов приняли такие послабления».
В начале марта ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты для физлиц до 9 сентября. Граждане могут снять до 10 тысяч долларов в каждом банке, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 года.