Резидентам разрешили продавать валюту банкам не по курсу ЦБ РФ

«Не очень было выгодно, потому что курс мог меняться, теперь они могут продавать валюту по курсу бирж. Многие экспортеры тоже ранее этим пользовались, и все индивидуально зависело от того, какие условия как были прописаны, и был ли вообще у этих банков, которые помогают обслуживать непосредственно организации, доступ на Мосбиржу. Теперь такая возможность есть, все связано, наверно, будут и послабления для ведения внешнеэкономической деятельность, потому что у многих банков затруднены расчеты, приходится как-то выкручиваться, помимо этого есть проблема с притоком наличной ликвидности иностранной валюты, и тоже на нее есть спрос. Ввиду того что на нее появляется спрос, естественно, курс, бывает, сильно девальвируется и прыгает, скачет. Есть нюансы, вопросы, потому что есть банки, которые устанавливают свои курсы, которые отличаются от курса ЦБ и курса биржи, потому что там достаточно высокий спред. Мы могли наблюдать на прошлых выходных, например, в период определенной нестабильности, где курсы банков были по 105 и по 110, при этом курс ЦБ был значительно ниже — на уровне 84 рублей. Чтобы таких скачков не было, был оправданный реальный курс в моменте, соответственно, такие нововведения, послабления и делают. Я не думаю, что это существенно отразится на курсе рубля, на наших резидентах, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, потому что плюс-минус у многих уже давно есть возможность продавать валюту по биржевому курсу. Тем не менее, возможно, мы увидим, может быть, небольшой приток ликвидности, и для удобства расчетов приняли такие послабления».