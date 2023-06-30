ЕС заключил сделку с Pfizer на случай новой пандемии

Еврокомиссия заключила договор с рядом фармацевтических компаний, в том числе с американской фирмой Pfizer, о резервировании мощностей для ежегодного производства 325 млн вакцин на случай чрезвычайной гуманитарной ситуации. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, речь идет о будущем производстве препаратов на основе информационной РНК (иРНК), а также векторных и белковых вакцин. Уточняется, что договор не связан с существующими соглашениями ЕС по производству вакцины против коронавируса.