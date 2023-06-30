"Яндекс" сменит финансового директора

Новым финансовым директором "Яндекса" с 1 августа будет назначен финансовый директор в бизнес-группе электронной коммерции и логистических сервисов компании Александр Балахнин. Об этом говорится в сообщении "Яндекса". Как указали в компании, изменения связаны с подготовкой к корпоративной реструктуризации, которая началась в ноябре 2022 года.