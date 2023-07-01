Стало известно, сколько товаров становятся просрочкой в магазинах РФ

Просрочка в российских продуктовых магазинах достигает 7% от оборота. Торговые сети уже бесплатно отдают продукты нуждающимся и могут расширить программы фудшеринга. Об этом сообщили эксперты платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Потери продуктов питания в российских розничных торговых сетях в среднем оцениваются как 2-7% от розничного товарооборота», - сказала представитель центра компетенций НТИ Алина Осьмакова.

По её словам, в России ежегодно списываются сотни тысяч тонн продуктов. Чаще всего в отходы идут овощи, фрукты и зелень. Иногда это до 60% от общего объема списания товаров.

Эксперт НТИ FoodNet Андрей Зюзин предположил, что от 10 до 25% продукции, которая сегодня выбрасывается, может стать частью программы фудшеринга.

Сейчас просроченные товары убираются с полок. По закону их нельзя продавать или передавать людям. Товары забирает региональный оператор по обращению с отходами и направляет на утилизацию.

Однако некоторые сети уже отдают товары бесплатно - за один-два дня до окончания срока годности. В X5 Group в рамках фудшеринга компания передает из магазинов и супермаркетов хлебобулочные изделия, из даркстора – бакалею, фрукты и овощи.

Во «ВкусВилле» в фудшеринге участвует 32 магазина сети в Москве. В 2022 году было спасено более 80 тонн еды.