Стало известно, сколько товаров становятся просрочкой в магазинах РФ
Просрочка в российских продуктовых магазинах достигает 7% от оборота. Торговые сети уже бесплатно отдают продукты нуждающимся и могут расширить программы фудшеринга. Об этом сообщили эксперты платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
«Потери продуктов питания в российских розничных торговых сетях в среднем оцениваются как 2-7% от розничного товарооборота», - сказала представитель центра компетенций НТИ Алина Осьмакова.
По её словам, в России ежегодно списываются сотни тысяч тонн продуктов. Чаще всего в отходы идут овощи, фрукты и зелень. Иногда это до 60% от общего объема списания товаров.
Эксперт НТИ FoodNet Андрей Зюзин предположил, что от 10 до 25% продукции, которая сегодня выбрасывается, может стать частью программы фудшеринга.
Сейчас просроченные товары убираются с полок. По закону их нельзя продавать или передавать людям. Товары забирает региональный оператор по обращению с отходами и направляет на утилизацию.
Однако некоторые сети уже отдают товары бесплатно - за один-два дня до окончания срока годности. В X5 Group в рамках фудшеринга компания передает из магазинов и супермаркетов хлебобулочные изделия, из даркстора – бакалею, фрукты и овощи.
Во «ВкусВилле» в фудшеринге участвует 32 магазина сети в Москве. В 2022 году было спасено более 80 тонн еды.
Бизнесмены считают, что определенные льготы, например, отмена НДС, мотивировали бы больше компаний заниматься фудшерингом, поскольку это станет выгодно.