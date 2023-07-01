Первый в РФ завод по химической переработке шин в каучук появился в Петербурге
В Петербурге появился первый в России завод по химической переработке старых шин в каучук. Об этом рассказал руководитель компании «Спурт» Кирилл Васильев, сообщает ТАСС.
Предприятие химической девулканизации резиновых изделий будет полностью автономным. Оно создано в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Проект утверждает использование не менее 20% вторичных материалов в дорожном и гражданском строительстве РФ, начиная с 2024 года.
Вторичный синтетический каучук можно добавлять в битум для прочности или изготавливать резиновые покрытия. Девулканизировать резиновые отходы можно бесконечно, получая новое сырье.
Новая смесь в среднем стоит 200-300 тыс. рублей за тонну, вторичный каучук - в два-три раза дешевле.
По словам Васильева, завод химической девулканизации резиновых изделий уникален. Девулканизацию проводят с помощью специальных модификаторов, технологию изобрели в Петербурге в 1990-е годы.
На новом заводе планируют наращивать мощности и в дальнейшем открыть филиалы в каждом регионе России. Это позволит утилизировать старые покрышки и увеличить срок использования дорог.