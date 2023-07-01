Первый в РФ завод по химической переработке шин в каучук появился в Петербурге

В Петербурге появился первый в России завод по химической переработке старых шин в каучук. Об этом рассказал руководитель компании «Спурт» Кирилл Васильев, сообщает ТАСС.

Предприятие химической девулканизации резиновых изделий будет полностью автономным. Оно создано в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Проект утверждает использование не менее 20% вторичных материалов в дорожном и гражданском строительстве РФ, начиная с 2024 года.

Вторичный синтетический каучук можно добавлять в битум для прочности или изготавливать резиновые покрытия. Девулканизировать резиновые отходы можно бесконечно, получая новое сырье.

Новая смесь в среднем стоит 200-300 тыс. рублей за тонну, вторичный каучук - в два-три раза дешевле.

По словам Васильева, завод химической девулканизации резиновых изделий уникален. Девулканизацию проводят с помощью специальных модификаторов, технологию изобрели в Петербурге в 1990-е годы.