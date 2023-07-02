Медведев: ушедший из РФ европейский бизнес "кусает локти"

"Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но, исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости, перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов", - написал политик в статье для "Российской газеты".