Сбер подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay

Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбербанка, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы – Android или iOS.

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«Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки быстро и удобно по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кэшбэк. QR-код, может быть, в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн. по всей стране», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо отсканировать его через приложение и затем подтвердить оплату. При этом при оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от Сбера клиенты «Тинькофф» получат такой же кэшбэк, как и по карте.

Как старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых, сейчас сервисом Сбера для оплаты по QR-коду пользуется более 6 миллионов клиентов и это количество увеличивается каждый день.

«Оплату по QR принимают более 1,4 млн. POS-терминалов Сбера по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн. штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками, к платежной инфраструктуре Сбера подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты «Тинькофф банка» будут получать кэшбэк при оплате с помощью QR-кода от Сбера, такой же, как и при оплате картой», — сказал он.

По его словам, это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф». Малых напомнил, что Сбер уже давно начисляет кэшбэк бонусами СберСпасибо при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди клиентов банка этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом.