Cостояние богатейших россиян выросло более чем на $16,5 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала 2023 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $4,8 млрд, его состояние увеличилось до $20,2 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $3,22 млрд, до $23,1 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал $1,73 млрд, его состояние составляет $7,6 млрд.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $1,57 млрд, до $11,6 млрд. Он заработал более $800 млн, основываясь, в частности, на имеющейся информации о дивидендах СУЭК и "Еврохима", купле-продаже долей в этих закрытых предприятиях. Мельниченко также получил более $500 млн от дивидендов и продажи акций публичных компаний до декабря 2017 года, свидетельствуют документы аналитической компании и данные Bloomberg. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями.