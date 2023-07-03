Названы самые пострадавшие от налога на сверхприбыль компании

В рамках налога на сверхприбыль (windfall tax) российские электроэнергетические компании отдадут в бюджет около 25 миллиардов рублей, подсчитал «Коммерсантъ» на основе финансовой отчетности крупных компаний и их дочерних структур. Главными плательщиками могут стать «Росэнергоатом» (8-10 миллиардов рублей), «Интер РАО» (4 миллиарда) и «Россети» (3,3 миллиарда).

Кроме того, от 1,3 до 1,7 миллиарда рублей может заплатить «Газпром энергохолдинг», управляющий активами «Газпрома», а также его дочерние структуры. Некоторые компании раскрывают в бухгалтерской отчетности точный объем налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (ставка 20 процентов). В других случаях газета считала примерный объем показателя, исходя из размера прибыли до налогообложения и фактически выплаченного налога на прибыль.

При этом, по информации издания, правительство продолжает обсуждать возможность выведения большей части энергокомпаний из-под налога. Профильные регуляторы объясняют, что отрасль в целом не является сверхприбыльной, в то же время сейчас компании выполняют дорогостоящие обязательства по модернизации старых ТЭС, что может повлиять на строительство электросетей для Восточного полигона.

Специалист из инвестбанка «Синара» Матвей Тайц отмечает, что в целом общая сумма платежа не так велика. По его мнению, можно также сделать исключение для «Россетей» и «РусГидро» «в силу высоких инвестиционных планов этих компаний в ближайшие годы».

Кроме того, меру в отношении электросетевых компаний нельзя считать корректной, заявляет эксперт из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Он отмечает, что говорить о возникновении незапланированных доходов у таких организаций нельзя, поскольку выручка компаний полностью регулируется. Специалист также предупредил, что любое начисление налогов для сетевых компаний может обернуться увеличением тарифов.