Стало известно о планах владельца Maag, Ecru, Dub и Vilet на расширение сети

В 2024 году в России могут появиться в новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet, которые заменят марки группы Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, владелец новых торговых марок открыл уже несколько магазинов, однако решение о дальнейшем развитии и увеличении их числа пока не принято. Один из брокеров торговой недвижимости указал, что собственник планирует оценить динамику продаж к концу года, чтобы принять решение о будущем развитии магазинов. В настоящее время ритейлер сталкивается с проблемами в логистике.

По словам директора и главы направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговая сеть не планирует развивать новые площадки под магазины. Она отметила, что даже если бы компания хотела активно развиваться, то столкнулась бы с проблемой отсутствия нового строительства и наличия других брендов в качественных объектах. Тем не менее, многие магазины показали хорошие продажи сразу после запуска.