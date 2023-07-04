Производители электроники попросили защитить их от импорта

Обсуждение запрета параллельного импорта серверов и систем хранения данных (СХД) связано с просьбой российских производителей электроники, которые хотят защититься от конкуренции со стороны иностранцев. Об этом со ссылкой на источник в одной из компаний пишет «Коммерсантъ».

По его данным, вместе с прекращением поставок конечной продукции АНО «Вычислительная техника» (объединяет представителей отрасли) хотела бы избежать ограничений на ввоз компонентов для нее — то есть плат, жестких дисков, процессоров. В этом случае российские компании смогут собирать устройства из зарубежных компонентов под своим брендом.

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Другой собеседник издания отметил, что такая просьба стала для производителей во многом вынужденной. Основной спрос на российскую технику сейчас обеспечивает госзаказ, где действуют жесткие правила, а вот корпоративный сектор отечественных серверов избегает, предпочитая китайскую продукцию или поставки из недружественных стран.

Управляющий партнер F+ tech Алексей Мельников подтвердил, что компания поддерживает обращение. Он указал, что в случае такого запрета внутри страны появится добавленная стоимость, заработают хоть какие-то производства.

«Даже сборка в России — уже плюс, так как это новые рабочие места, предприятия, станки», — объяснил он.

Кроме того, решение позволит бизнесу активнее инвестировать в собственную продукцию. В дальнейшем, по мнению Мельникова, меру неплохо было бы распространить на смартфоны, ноутбуки и другую электронную технику. В Минпромторге подтвердили поступления обращения, однако не смогли сформулировать перспективы его поддержки.

Глава направления IT-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов отметил, что если со стандартным серверным оборудованием ситуация на рынке ясна, то вот в случае СХД российская техника не может удовлетворить запросы компаний. В свою очередь управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак предположил, что если параллельный импорт серверов и СХД действительно запретят, то дело закончится «переклейкой шильдиков». Другими словами, зарубежные серверы будут ввозить в разобранном виде как запчасти, а потом собирать обратно, но уже под своим брендом.