Кредитная карта от Apple провалилась

Финансовый конгломерат Goldman Sachs запланировал отказаться от сотрудничества с Apple. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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По информации источников газеты, руководители одного из крупнейших банков мира оказались разочарованы сотрудничеством с американской корпорацией. С 2019 года компания Тима Кука совместно с Goldman Sachs выпускает кредитную карту, интегрированную в экосистему Apple.

Инсайдеры рассказали, что Goldman Sachs не устраивают результаты сотрудничества и он ищет выход из сделки. Сообщается, что конгломерат может передать невыгодное партнерство финансовой компании American Express. Однако неясно, что думают в Apple о провале карты, будут ли в компании закрывать продукт и как относятся к возможному сотрудничеству с American Express.

Журналисты отметили, что кроме Apple Goldman Sachs выпускает карты совместно с корпорацией General Motors и кредитной компанией GreenSky. Представители Goldman Sachs, Apple и American Express отказались от комментариев.