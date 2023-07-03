Украина включила Unilever в список спонсоров войны
Согласно сообщению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, компания Unilever, занимающаяся производством бытовой химии и продуктов питания, была включена в список международных спонсоров войны. Об этом пишет РИА Новости.
Причиной этого стал отказ компании покинуть российский рынок. В сообщении НАПК отмечается, что компания не соблюдает своего обещания о полном прекращении импорта и экспорта продукции в Россию, а также не прекратила свою медийную и рекламную кампанию.
«Компания [Unilever] является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях», — говорится в сообщении.
Unilever продолжает работать в России через свои предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.
Ранее компания выразила опасения о возможности прекращения своей деятельности в России, однако потенциальные последствия такого решения остаются неясными.