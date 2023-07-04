Социальную сеть «ВКонтакте» покинул директор по маркетингу
Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе VK.
Александр Володин возглавлял маркетинговый отдел социальной сети с 2021 года. Он намерен заняться развитием собственного проекта, характер которого не раскрывается.
«Хочу сказать огромное спасибо всей команде. Маркетинг «ВКонтакте» является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в социальной сети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться!», — заявил Володин.
Отмечается, что Александр Володин присоединился к VK в 2015 году, где занимал различные должности, связанные с развитием и партнерствами в «Одноклассниках» и «Единой видеоплатформе VK».
Еще 3 июля 2023 года стало известно об уходе из VK генерального директора Марины Красновой и технического директора Александра Тоболя, которые решили посвятить себя собственному проекту. Управление социальной сетью перешло к коллегиальному органу.