Социальную сеть «ВКонтакте» покинул директор по маркетингу

«Хочу сказать огромное спасибо всей команде. Маркетинг «ВКонтакте» является лучшей командой на рынке и продолжит ей оставаться. За это время мы реализовали сотни проектов, чего только стоит запуск VK NFT, который дал старт развитию web3 в социальной сети. Желаю команде удачи и никогда не останавливаться!», — заявил Володин.