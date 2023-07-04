Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу по созданию дочернего подразделения «Россельхозбанка» для обслуживания сельскохозяйственного экспорта с подключением к SWIFT. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова пояснила, что в МИД обратили внимание на публикации в западных СМИ о возможности создания филиала банка, с дальнейшим подключением его к системе.

По ее мнению, эта инициатива является частью активной медийной кампании, запущенной лидерами западных стран, украинцами, представителями ООН на фоне грядущего завершения зерновой сделки.

Инициатива, уточнила Захарова, призвана создать видимость достижения неких прорывных результатов в ходе выполнения соглашения.

Вместе с тем, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, за год не был достигнут даже минимальный прогресс. Российские поставки на мировой рынок заблокированы, «Россельхозбанк» к системе SWIFT не подключен, аммиакопровод не реанимирован, уточнила дипломат.

Схема по созданию дочернего подразделения, с учетом международной повестки, является «заведомо непроходной», отметила Захарова. Она пояснила, что сделка завершается 18 июля, а реализация схемы, в случае ее одобрения сторонами, заняла бы несколько месяцев.