Украинцы потребовали национализировать компанию Порошенко

Жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать компанию бывшего главы государства Петра Порошенко Roshen. Соответствующая петиция появилась на сайте Зеленского.

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Пока что петицию поддержали только 127 человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тысяч голосов.

В апреле в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело из-за контрабанды сигарет в Румынию, которой якобы занималась принадлежащая ему кондитерская компания Roshen.