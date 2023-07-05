«Газпром» увеличил поставки через Украину

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до максимального уровня с начала 2023 года. Среднесуточная прокачка составила 41,3 миллиона кубометров в сутки, со ссылкой на данные компании сообщает газета «Ведомости». В мае объем поставок достигал уровня в 40,2 миллиона кубометров.

В январе транзит российского газа в Европу через украинскую территорию упал до минимума из-за сокращения спроса на топливо. К этому привели теплая погода в регионе и более выгодные предложения на спотовом рынке. На минимуме поставки снижались до 24,2 миллиона кубометров в сутки, а средний показатель по итогам января составил 31,5 миллиона.

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С февраля 2023-го «Газпром» начал постепенно увеличивать транзит, однако даже по итогам июня уровень поставок ниже, чем в 2022 году. Так, в декабре прошлого года компания поставляла через трубопровод на Украине до 41,9 миллиона кубометров в сутки, а в ноябре — до 42,3 миллиона кубометров.

Увеличение поставок через Украину объясняют ростом спотовых цен на газ в Европе, к которым привязаны экспортные контракты с «Газпромом». В середине июня на фоне жаркой погоды в регионе и подскочившего спроса на электроэнергию стоимость топлива превысила отметку 500 долларов за тысячу кубометров, что сделало поставки из России более привлекательными, заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Учитывая, что январские фьючерсы на газ в ЕС торгуются по 600 долларов и дороже, во втором полугодии российский газ будет еще более конкурентоспособен, добавил старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит.

По мнению управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, чтобы «Газпром» продолжил наращивать транзит в Европу, необходимо, чтобы спотовые цены поднимались на протяжении нескольких месяцев. На начало июля августовские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах доходили до уровня 390 долларов за тысячу кубометров. Поэтому до уровня 2022 года транзит через Украину в ближайшие месяцы вряд ли восстановится, добавила эксперт. Это возможно лишь при условии активного спроса со стороны европейских покупателей.

В начале июля министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер предупредила об угрозе срыва поставок российского природного газа в страны Центральной Европы. Они могут прекратиться «в любой момент» из-за боевых действий на территории Украины, поэтому в регионе нужно снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, заявила она. Однако на данный момент импорт российского топлива по-прежнему покрывает более половины потребностей страны.