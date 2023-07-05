Ozon пришел в Армению
Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи в Армении товаров из России со средним сроком доставки около недели. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет Forbes.
В компании отметили, что жителям Армении будет доступно около 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях, в том числе книги, одежда и продукты питания. Получить их можно будет через курьерскую службу Omni Logistics.
«Мы хотим укрепить нашу инфраструктуру в стране, чтобы даже жители самых отдаленных уголков Армении могли заказывать онлайн и выбирать товары из многообразного ассортимента», — пояснил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.
При этом в планах компании развитие собственной службы доставки и сети пунктов самовывоза в Армении.
Ранее Ozon предупредил о том, что при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров будет штрафовать продавцов, разместивших их на площадке. По правилам ретейлера, к запрещенным товарам относятся, в том числе и те, на которых отсутствует маркировка «18+», а также продукция, «запрещенная к продаже законодательством РФ». При этом решение о штрафе можно будет оспорить, но в этот период товары будут скрыты от покупателей.