Ozon пришел в Армению

В компании отметили, что жителям Армении будет доступно около 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях, в том числе книги, одежда и продукты питания. Получить их можно будет через курьерскую службу Omni Logistics.

Ранее Ozon предупредил о том, что при блокировке подделок, реплик и других запрещенных товаров будет штрафовать продавцов, разместивших их на площадке. По правилам ретейлера, к запрещенным товарам относятся, в том числе и те, на которых отсутствует маркировка «18+», а также продукция, «запрещенная к продаже законодательством РФ». При этом решение о штрафе можно будет оспорить, но в этот период товары будут скрыты от покупателей.