"Сани надо готовить летом, а не тогда, когда какое-то событие уже произойдет... Собирать деньги необходимо начинать на ранних стадиях. Я помню, как все это начиналось еще после ситуации с банкротством авиакомпании "Трансаэро" в 2015 году. Когда компания обанкротилась, у людей на руках было 1,8 млн билетов. Тогда встал вопрос о том, что делать. Многие пассажиры тогда улетели за границу, они там уже находились без денег, без гостиницы - а авиакомпании уже не было. Тогда пострадавших пассажиров перевозили за счет государства - выделили перевозчиков, выделили деньги... Чтобы подобного не происходило в будущем, была выдвинута инициатива о соответствующем сборе", — отметил эксперт, подчеркнув, что за прошедшие с момента банкротства "Трансаэро" годы объемы перевозок российских авиакомпаний значительно увеличились.