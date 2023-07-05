Эксперт оценил планы ввести новый сбор для авиапассажиров
Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении дополнительного сбора для пассажиров российских авиакомпаний.
Согласно информации источников издания "Коммерсант", Минтранс РФ вновь рассматривает возможность введения дополнительного сбора на случай банкротства авиакомпаний или экстренной отмены рейсов. Величина этого сбора пока не определена, но предполагается, что он составит не менее 150-300 рублей с каждого пассажира.
По словам Гусарова, вероятность банкротства какой-либо российской авиакомпании в настоящее время невелика.
Риски на сегодняшний день минимальны. Данная инициатива явно не связана с тем, что есть признаки приближающегося банкротства каких-то авиакомпаний. Сейчас спрос на рейсы очень высокий, билеты продаются хорошо. В Росавиации даже говорят, что в этом году российские авиакомпании вернутся на досанкционный уровень по объему перевозок. Поэтому причин для паники нет.Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»
Авторы инициативы о дополнительном сборе действуют на опережение ситуации, отметил специалист.
"Сани надо готовить летом, а не тогда, когда какое-то событие уже произойдет... Собирать деньги необходимо начинать на ранних стадиях. Я помню, как все это начиналось еще после ситуации с банкротством авиакомпании "Трансаэро" в 2015 году. Когда компания обанкротилась, у людей на руках было 1,8 млн билетов. Тогда встал вопрос о том, что делать. Многие пассажиры тогда улетели за границу, они там уже находились без денег, без гостиницы - а авиакомпании уже не было. Тогда пострадавших пассажиров перевозили за счет государства - выделили перевозчиков, выделили деньги... Чтобы подобного не происходило в будущем, была выдвинута инициатива о соответствующем сборе", — отметил эксперт, подчеркнув, что за прошедшие с момента банкротства "Трансаэро" годы объемы перевозок российских авиакомпаний значительно увеличились.
При цене авиабилета в 15-50 тыс. рублей дополнительный сбор в размере 150–300 рублей с пассажира "особой погоды не сделает", сказал Гусаров.
"Из-за такой суммы никто не откажется от полета. При этом в случае наступления страхового случая пассажирам либо вернут деньги за билет, либо перевезут их", — сказал авиаэксперт.
Он добавил, что при реализации инициативы о допсборе с авиапассажиров соответствующий механизм необходимо сделать "понятным и прозрачным".
"Я не против этой инициативы - в том случае, если она будет реализована качественно: если это будет прозрачный механизм, если будет четко прописано, как будут распределяться деньги. Нужно прописать, например, что будет, если за 10 лет не произойдет ни одного банкротства авиакомпании - за это время накопится гигантская сумма. Механизм должен быть понятен как авиакомпаниям, так и пассажирам", — заключил Гусаров.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что пассажиропоток российских авиакомпаний может по итогам года вернуться к досанкционному уровню.