$89.55+0.2297.74+0.48

Великобритания сняла санкции с «Синс Авиа»

Российская компания ТД «Синс Авиа», которая поставляла авиазапчасти Мьянме, была выведена из-под санкций Великобритании. Об этом говорится в обновленном списке лиц, находящихся под ограничениями, на официальном сайте правительства страны, пишет РИА Новости.

Великобритания сняла санкции с российской компании
© РИА Новости

«Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс Авиа"», - говорится в документе.

Причины снятия санкций с «Синс Авиа» власти Соединенного Королевства не пояснили. Ранее в июне 2022 года были введены ограничения в отношении этой компании, зарегистрированной в Краснодаре. Они предусматривали заморозку активов в случае их обнаружения.

Причиной санкций стала якобы поставка запчастей и техническое обслуживание самолетов для ВС Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года. Также под ограничения попали АО «Горизонт» и авиакомпания «Уральские авиалинии».

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости