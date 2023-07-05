Великобритания сняла санкции с российской компании

Российская компания ТД «Синс Авиа», которая поставляла авиазапчасти Мьянме, была выведена из-под санкций Великобритании. Об этом говорится в обновленном списке лиц, находящихся под ограничениями, на официальном сайте правительства страны, пишет РИА Новости.

«Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс Авиа"», - говорится в документе.

Причины снятия санкций с «Синс Авиа» власти Соединенного Королевства не пояснили. Ранее в июне 2022 года были введены ограничения в отношении этой компании, зарегистрированной в Краснодаре. Они предусматривали заморозку активов в случае их обнаружения.