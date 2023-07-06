Караоке, СПА и кинотеатр: в РЖД анонсировали новые вагоны
Компания «Российские железные дороги» рассматривает запуск в составе туристических поездов вагонов со СПА, тренажерами, караоке и кукольным театром. Об этом рассказал РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
По его словам, сейчас активно развивается направление железнодорожных туров и ведется работа над улучшением поездов.
«Всех секретов и планов производителей и заказчиков раскрывать не буду, но можно рассказать, что в разработке есть такие вагоны как СВ с душем, «вагон-СПА», вагон «Тренажерный зал», «Бар-караоке» и «Кукольный театр – кинотеатр»», - пояснил Пегов.
Он также отметил, что уже разработан и включен в состав туристического поезда экскурсионный «обзорный вагон». В нем можно проехать на поезде на паровозной тяге «Ладожская Нерпочка». Он с июня курсирует по маршруту Сортавала (вокзал) – Сортавала о.п. Валаамский причал.
Ранее в «Российских железных дорогах» сообщили об атаке хакеров на сайт и мобильное приложение. При этом кассы на станциях и вокзалах во время сбоя сайта продолжали работать штатно — билеты на поезда можно было купить в обычном режиме.