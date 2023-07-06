Reuters: Райффайзенбанк откладывает уход из России

Райффайзенбанк откладывает уход из России на фоне активизации усилий Австрии по защите «десятилетних экономических связей» с Москвой. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Ранее австрийская компания Raiffeisenbank International (RBI) проинформировала о наличии двух возможных сценариев сворачивания своего бизнеса в России. Речь шла о продаже дочернего Райффайзенбанка и выводе актива из состава группы.

При этом источники Reuters утверждают, что Австрия и RBI сопротивляются этому в надежде, что украинский кризис скоро закончится. Также, по их данным,

австрийские официальные лица утроили свои усилия в Европе и Вашингтоне, чтобы противостоять давлению на банк, который является частью промышленного объединения, лежащего в основе экономики страны.

Несколько официальных лиц также пояснили изданию, что Австрия публично поддерживает Украину, однако не хочет полностью разрывать десятилетние связи с Россией, «полагая, что восстановить отношения все еще возможно».

Компания RBI пока не изложила свой план по выходу из России надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), что делает маловероятным ее уход с российского рынка в сентябре, как ожидалось ранее. При этом глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн выразил обеспокоенность по поводу давления на банк в беседе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, пояснили источники издания.

Также RBI необходимо получить одобрение Центрального банка России, министерства финансов и, в случае продажи, президента России Владимира Путина. Один из источников утверждает, что российские власти дали понять австрийской компании, что хотели бы продолжения работы в стране Райффайзенбанка, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев счетов и 10 000 сотрудников.

В свою очередь представитель RBI заявил, что компания намерена сократить свое присутствие в России. RBI также рассматривает продажу активов, чтобы разблокировать капитал в размере до 4 миллиардов евро, связанный с прибыльным российским подразделением.