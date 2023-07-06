"Сбер" намерен в ближайшие дни запустить платежные стикеры в массовое использование

"Сбер" , после тестирования платежных стикеров в начале года, планирует запустить инструмент в массовое использование в ближайшие дни. Об этом в четверг сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России .

Ранее Царев сообщал, что в феврале Сбербанк выпустил 100 тыс. стикеров для своих клиентов в рамках тестовой партии. Он пояснил, что платежный стикер - вариант дебетовой сберкарты "Мир", параметры его использования аналогичны. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, или заблокировать стикер в случае утраты. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.