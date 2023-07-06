Турецкие отели стали возобновлять оплату российскими картами
Часть турецких отелей стала возобновлять возможность оплаты российскими картами, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев. Его слова приводит «Интерфакс».
Он сообщил, что у россиян в нескольких отелях будет возможность расплачиваться российской картой. Фактически это будет оплата онлайн. Сбер при этом работает над расширением числа мест в Турции, где можно будет расплатиться российской картой.
«Позитивные изменения есть», — констатировал Царев.
В июне сообщалось, что в некоторых торговых точках Турции заработала оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и российскими картами. Отели и некоторые торговые точки принимают карты российских банков Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир». Ими получится расплатиться с помощью сервиса SigmaPay. Наклейка с этим словом обычно располагается на стойке продавца.