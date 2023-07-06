Названы сроки ликвидации банка «Открытие»

По словам Пьянова, в текущем году банк продолжит работу, в том числе предстоит «доработка айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской базы». 2024 год в ВТБ планируют посвятить миграции активной клиентской базы «Открытия», после завершения которой предусмотрена добровольная ликвидация кредитной организации.

Центробанк начал санацию банка 29 августа 2017 года, причем «Открытие» стал первым банком, оздоровление которого проводилось по новой схеме, с участием входящего в ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Процесс завершился в 2019 году. При этом банк «Открытие» получил в капитал от регулятора 456 миллиардов рублей.