Прокуратура заподозрила компанию Mars в финансировании ВСУ

Подмосковная прокуратура начала проверку американской компании Mars, занимающейся производством продуктов питания, на предмет финансирования ВСУ и соответствия уплаченных налогов. Об этом пишет ТАСС.

По информации правоохранительных органов, проверка направлена на выявление противоправной деятельности компании, включая финансовую поддержку украинской армии, а также проверку достоверности полученных доходов и уплаченных налогов в Российскую Федерацию.

В связи с этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести проверку компании. По его мнению, корпорация зарабатывает миллиарды в России, прикрываясь гуманитарными целями, и возможно спонсирует Украину и украинские Вооруженные силы.

Напомним, компания Mars производит такие кондитерские изделия, как батончики Mars, Bounty, Milky Way, Twix, конфеты M&M's, драже Skittles, а также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев.