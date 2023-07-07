Авиакомпания Red Wings запускает рейсы в Кутаиси

Авиакомпания Red Wings планирует открыть новое направление из аэропорта Домодедово в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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Полеты будут осуществляться с 10 июля с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит около 3 часов 40 минут.

Red Wings и аэропорт сотрудничают с 2013 года и за это время обслужили около 9,3 миллионов пассажиров.

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила о планах выполнять полеты из Самары в ингушский город Магас. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям до конца октября этого года. Стоимость билетов составит от 4900 руб.