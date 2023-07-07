В Mars задумались о полном уходе из РФ из-за проверки прокуратуры

Американская компания Mars (Snickers, Twix, M&M’s, Whiskas и другие бренды) рассматривает вариант полного ухода из России из-за проверки прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, близкий к ходу разбирательств.

Источник SHOT утверждает, что компания сейчас оценивает финансовые потери в случае возможной передачи активов российском менеджменту.

Прокуратура Подмосковья ранее начала проверку в отношении Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствия доходов и уплаченных налогов.

Заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Mars ранее подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявлял, что компания зарабатывает в России миллиарды и спонсирует Украину.

В марте 2022 года Mars прекратила инвестиции в российский бизнес, а также остановила импорт продукции в РФ.