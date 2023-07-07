Опальная китайская компания заплатит миллиард долларов штрафа

Народный Банк Китая в ближайшее время оштрафует финтех-компанию Ant Group как минимум на восемь миллиардов юаней (1,1 миллиард долларов), соответствующее расследование завершено. Об этом со ссылкой на источники в регуляторе сообщает Reuters.

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Новость вызвала позитивную реакцию на рынке. Акции материнского холдинга Alibaba Group в моменте выросли на Гонконгской бирже на 6,4 процента, к закрытию рост сохранился на уровне 3,44 процента. Размер штрафа одной из крупнейших в истории китайских интернет-компаний не особенно важен, главным следствием станет возможность для Ant Group сохранить банковскую лицензию и вернуться к деятельности. Что, в свою очередь, открывает двери для проведения IPO, отмененного в 2020 году.

Претензии к компании у китайских властей возникли за два дня до первичного размещения акций. Тогда главу Alibaba Group Джека Ма вызвали на допрос. По сведениям журналистов, миллиардер попал в опалу из-за критики действий правительства и госбанков.

В 2021 году регулятор оштрафовал Alibaba на 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда же холдинг обязали провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

По итогам всех изменений Джек Ма лишится контроля над финтех-компанией, его доля снизится до 6,2 процента. В настоящее время он вместе с тремя инвесторами владеет 53,46 процента Ant Group.