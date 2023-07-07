СМИ: Deutsche Bank и его дочка пострадали от утечки персональных данных

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank и его дочерняя фирма Postbank пострадали от утечки данных. Об этом в пятницу сообщила немецкая газета Bonner General-Anzeiger.

По информации издания, были украдены имена, фамилии и номера банковских счетов клиентов. Однако к самим счетам злоумышленники не смогли получить доступ, утверждает Bonner General-Anzeiger. Причиной утечки стали проблемы с безопасностью у внешнего поставщика услуг, ответственного за смену счетов. К настоящему моменту последствия инцидента устранены, утверждает газета.