Немецкий бренд Hugo Boss открыл поп-ап в формате пляжа в Берлине

Немецкая компания-производитель Hugo Boss запустила свой первый брендированный пляж в Берлине. Соответствующая информация и фотографии появились в социальных сетях бренда.

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Бренд начал продажу нового летнего парфюма Boss Bottled Pacific. Специально к запуску продукта компания открыла в Берлине поп-ап бутик в формате пляжа. Boss установили в поп-апе механический серф, на котором могут прокатиться все желающие. В интерьере установили зону с гигантской волной и шезлонги с зонтами. Позже бренд планирует открыть локацию в Les Halles в Париже.