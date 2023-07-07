Немецкий бренд Hugo Boss открыл поп-ап в формате пляжа в Берлине
Немецкая компания-производитель Hugo Boss запустила свой первый брендированный пляж в Берлине. Соответствующая информация и фотографии появились в социальных сетях бренда.
Бренд начал продажу нового летнего парфюма Boss Bottled Pacific. Специально к запуску продукта компания открыла в Берлине поп-ап бутик в формате пляжа. Boss установили в поп-апе механический серф, на котором могут прокатиться все желающие. В интерьере установили зону с гигантской волной и шезлонги с зонтами. Позже бренд планирует открыть локацию в Les Halles в Париже.
Пляж — один из самых популярных в этом сезоне маркетинговых ходов брендов. Так, французский бренд Jacquemus открыл в июне свой первый пляж в Сен-Тропе. На его территории расположились полосатые желтые лежаки, зонты и декоративные доски для серфинга. В бутике представлены одежда и аксессуары из новой коллекции бренда.