Росалкогольрегулирование поддержало внеплановые проверки в сфере производства алкоголя

Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом говорится в письме в адрес Минэкономразвития РФ от руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина, рассмотревшего обращение главы фракции Госдумы "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой (документ есть в распоряжении ТАСС).

Обращение депутатов было подготовлено после массовых отравлений суррогатным алкоголем в некоторых регионах РФ в начале июня. От употребления напитка "Мистер сидр" отравились 106 человек, 36 из них умерли, в том числе один ребенок.

"Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в письме.