Ant Group и Alibaba потеряли $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с КНР

Китайские компании Ant Group и Alibaba предпринимателя Джека Ма потерли свыше 850 миллиардов долларов из-за конфликта бизнесмена с властями. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Миллиардер уже три года не сотрудничает с китайским истеблишментом: все началось с того, что Ма раскритиковал китайский регулятор. После этого отменилось IPO его финтех-стартапа Ant Group, а IT-гигант Alibaba решил разделиться на шесть частей.

Изначально компания потеряла свыше 200 миллиардов долларов из-за изменения своей бизнес-модели: они свернули операции в чувствительных секторах экономики и отказались от конкуренции с госбанками. Как передает агентство, заметно пострадала и компания Alibaba.

В начале января стало известно, что Джек Ма больше не сможет управлять крупнейшим финтехом Китая Ant Group после изменения соглашения о структуре корпоративного управления.