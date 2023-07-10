Фан-парк «Сбер Экспо» начал работу на Летней Сбербанкиаде в Казани

«Сегодня мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию – 14-й Летней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером. Нами была проделана огромная работа, мы активно готовились к проведению этой Сбербанкиады в Казани фактически 3,5 месяца. Эти соревнования — крупнейшее массовое событие, которое проходит в Сбере. Спортивные игры будут идти на протяжении трех дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению Сбербанкиады. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти три тысячи сотрудников Сбера, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег», — отметил Станислав Кузнецов.