Danone переименует «Активиа» в России

Французская компания Danone решила локализовать свой бренд «Активиа» в России, переименовав его в «АктиБио». Об этом сообщает РИА Новости.

На странице «Danone Россия» в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что у «Активиа» в РФ поменялось название и дизайн, но состав и технологии производства остались прежними.

В Danone заверили, что вкусовые характеристики продукта не изменились, а выпускать его будут на прежних производственных мощностях.

В компании отметили, что локализация бренда позволит компании возобновить инвестиции в развитие и поддержку современной молочной категории.

«Это окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», - подчеркнули в Danone.

В марте 2022 года Danone приостановила инвестиционные проекты на российском рынке, включая инвестиции в рекламу, а затем прекратила импорт в страну части продукции. Несмотря на санкции, в Danone пообещали, что продолжат производить в России молочные продукты и детское питание.

Осенью французская компания объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.

В июле 2023-го источники РИА Новости на молочном рынке заявили, что сделку по продаже российских активов Danone, вероятно, закроют не раньше первой половины 2024 года, так как компания не спешит уходить с российского рынка.

РБК отмечало, что из-за приостановки инвестиций российская «дочка» Danone не может закупать оборудование и выводить на рынок новые продукты, так как «нет ни рекламы, ни промоакций», и это влияет на будущее компании.