Россия лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти
Россия к началу июля 2023 года лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти, пишут обозреватели Джулиан Ли и Алекс Лонгли в статье для Bloomberg.
Авторы статьи пояснили, что при подготовке материала опирались на сведения, представленные в международной морской базе данных Equasis.
В апреле, уточнили обозреватели, перевозки российской нефти осуществляла индийская фирма Gatik. В ее флотилию входили 42 танкера.
К июлю численность флота компании сократилась на 38 единиц. Это было обусловлено тем, что нарушившие санкции стран «Большой семерки» (G7) суда были лишены страховой поддержки, а также классификации собственных судов в Lloyd's Register.
Вместе с тем, подчеркнули аналитики, танкеры, находившиеся ранее под управлением индийской фирмы, продолжают перевозить российские углеводороды.
Суда перешли под контроль ряда зарубежных фирм, структура собственности которых и национальная принадлежность остается неизвестной, также, как и их грядущая судьба, резюмировали обозреватели.