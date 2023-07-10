Россия лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти

Россия к началу июля 2023 года лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти, пишут обозреватели Джулиан Ли и Алекс Лонгли в статье для Bloomberg.

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Авторы статьи пояснили, что при подготовке материала опирались на сведения, представленные в международной морской базе данных Equasis.

В апреле, уточнили обозреватели, перевозки российской нефти осуществляла индийская фирма Gatik. В ее флотилию входили 42 танкера.

К июлю численность флота компании сократилась на 38 единиц. Это было обусловлено тем, что нарушившие санкции стран «Большой семерки» (G7) суда были лишены страховой поддержки, а также классификации собственных судов в Lloyd's Register.

Вместе с тем, подчеркнули аналитики, танкеры, находившиеся ранее под управлением индийской фирмы, продолжают перевозить российские углеводороды.