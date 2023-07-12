Российские «дочки» банков КНР нарастили кредитование других банков

Объем межбанковских кредитов на балансах российских «дочек» китайских банков увеличился в несколько раз с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года, подсчитал РБК на основе данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Банк России возобновил раскрытие основных форм отчетности российских банков в июне 2023 года, опубликовав данные оборотной ведомости кредитных организаций впервые с февраля 2022 года (тогда раскрытие информации было приостановлено из-за санкционных рисков). Проанализировав данные о кредитах и депозитах, предоставленных кредитным организациям, издание выяснило, что дочерние структуры нескольких китайских банков кратно нарастили объем межбанковских кредитов за это время:

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Российский Bank of China с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года увеличил объем таких кредитов на 107 млрд рублей, или в 7,7 раза. Если до начала кризиса межбанковские кредиты составляли 8,2% в структуре активов банка, то теперь этот показатель вырос практически в два раза — до 16,3%;

«Дочка» China Construction Bank за этот период нарастила объем таких кредитов на 15,9 млрд рублей, или почти в шесть раз. На 1 февраля 2022-го их доля в активах банка составляла 14,9%, на 1 июня 2023-го — 26,2%;

«АйСиБиСи», который принадлежит Industrial and Commercial Bank of China Limited, увеличил объем межбанковских кредитов с начала кризиса на 9,7 млрд рублей, или в 3,3 раза. Их доля в совокупных активах банка, однако, осталась примерно на том же уровне — 2%;

Как объяснил один из собеседников издания, российские «дочки» китайских кредитных организаций резко увеличили объемы межбанковского кредитования прежде всего в китайской валюте, поскольку с 2022 года спрос на юани на российском рынке существенно вырос. Представитель Абсолют-банка также связал эту тенденцию с сокращением банками активов и пассивов в «токсичных» валютах — долларах и евро — и общей девалютизацией.

Тем не менее главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников и управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов склоняются к тому, что наращивание объема межбанковского кредитования в российских «дочках» китайских банков могло быть связано их отношениями с материнскими структурами в Китае, а не операциями на внутреннем рынке. Так, по словам Матовникова, большая часть денежных средств в юанях, которые хранятся в России, — это средства на счетах клиентов, у которых есть юаневая выручка. «Дочка» китайского банка переводит эти средства в виде кредита своей материнской компании в Китае «для сопровождения внешнеторговых сделок», объясняет Матовников.

Беликов добавляет, что банки с китайскими корнями «слишком консервативны», а их материнские структуры довольно сильно опасаются вторичных санкций. Более того, они «исторически не были рассчитаны на работу со всем открытым рынком», поэтому большинство межбанковских операций «концентрируются на головных структурах». Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, тем не менее, считает, что причина наращивания межбанковских кредитов не так важна. «Если мы говорим о межбанке на валютном рынке, поставщиком ликвидности может считаться не тот, кто дает кредит в юанях, а тот, кто поставляет ликвидность на валютный сегмент. В этом смысле банки с китайскими корнями, безусловно, являются поставщиками ликвидности на валютный сегмент», — подчеркивает Донец.