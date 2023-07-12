Минпромторг поддержал идею легализовать онлайн-продажи алкоголя

Минпромторг РФ поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя и его доставки при обеспечении контроля данной деятельности. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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"Сейчас есть другой проект закона, вносимый сенатором Клишасом, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности, интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива", - сказал Евтухов.

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В настоящее время, отметил он, в России созданы все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.

Говоря о другой инициативе - о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина из винограда, выращенного в РФ или произведенного в ЕАЭС с использованием специализированного сайта "Почты России" в Москве и Московской области, Евтухов рассказал, что Минфин подготовил соответствующие законопроекты, и они были внесены в правительство, но пока решение о его проведении не принято.

"Но мы в Минпромторге со своей стороны этот процесс поддержали, соответствующие законопроекты нами были согласованы", - пояснил замглавы министерства.

Об инициативе сенатора Клишаса

Ранее сенатор Андрей Клишас направил на отзыв в правительство РФ подготовленный им законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-продаж алкоголя и его доставку. Предлагается разрешить продажу алкогольной продукции, реализуемой по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом, имеющим лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, и потребителем дистанционным способом с использованием сайта в интернете. Разрешение будет действовать при условии включения продавца в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя.

На Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка предлагается возложить обязанность по установлению порядка ведения такого реестра.