«Дочка» Газпрома хочет взыскать 100% долю Deutsche Bank в России

«Русхимальянс» подала иск против Deutsche Bank AG 28 июня 2023 года (через день после этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал еще один иск компании к другому немецкому банку, Commerzbank). Как следует из материалов дела, дочка «Газпрома» требует от Deutsche Bank AG более 238 млн евро (более 23,7 млрд рублей) за выплаты по банковской гарантии и неустойки за просрочку этих выплат. Вместе с тем «Русхимальянс» также подала обращение взыскания на 100% долю участия Deutsche Bank AG в его российских компаниях. Такое обращение обычно подают на любое имущество (в том числе долю в уставном капитале ООО) должника для погашения долгов перед взыскателем. Фактически это значит, что, в случае положительного решения суда, активы Deutsche Bank AG в России могут быть национализированы.