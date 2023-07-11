«Дочка» Газпрома хочет взыскать 100% долю Deutsche Bank в России

«Дочка» Газпрома хочет взыскать 100% долю Deutsche Bank в его российском банке
Компания «Русхимальянс», 50% акций которой принадлежит «Газпрому», хочет взыскать 100% долю участия Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG, материнская компания Deutsche Bank. — FM) в ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank. — FM) и ООО «Технологический центр Дойче Банка» (компания, которая создает программное обеспечение и инновационные решения для инвестиционного банкинга. — FM) , следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга.
«Русхимальянс» подала иск против Deutsche Bank AG 28 июня 2023 года (через день после этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал еще один иск компании к другому немецкому банку, Commerzbank). Как следует из материалов дела, дочка «Газпрома» требует от Deutsche Bank AG более 238 млн евро (более 23,7 млрд рублей) за выплаты по банковской гарантии и неустойки за просрочку этих выплат. Вместе с тем «Русхимальянс» также подала обращение взыскания на 100% долю участия Deutsche Bank AG в его российских компаниях. Такое обращение обычно подают на любое имущество (в том числе долю в уставном капитале ООО) должника для погашения долгов перед взыскателем. Фактически это значит, что, в случае положительного решения суда, активы Deutsche Bank AG в России могут быть национализированы.
Тем не менее, пока судья, которая рассматривала исковое заявление «Русхимальянса», решила оставить его без движения и предложила истцу («Русхимальянсу. — FM) «устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения», предоставив дополнительные документы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга до 4 августа этого года. Как следует из материалов дела, речь идет о документе, который подтверждает «уплату государственной пошлины в установленном порядке».
«Русхимальянс» является оператором комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе поселка Усть-Луги. Компания была учреждена «Газпромом» и «Русгаздобычей» на паритетных условиях.