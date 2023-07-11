Российский «Акрон» может потерять 20% в польском производителе удобрений

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что власти страны вводят принудительное управление пакетом в 20% в местном производителе удобрений Azoty. При этом Azoty принадлежит российской компании «Акрон», из-за чего последняя может потерять эту долю. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что доля в 20% в Azoty ранее уже была заморожена, а теперь власти Польши могут и вовсе конфисковать или продать её.

«Сегодня мы лишаем его (владельца «Акрона» Вячеслава Кантора – прим. ред.) права распоряжаться акциями, а нашей целью является лишение россиянина акций и принадлежащих ему компаний с помощью правового механизма», – рассказал Буда.

Он также добавил, что законы Польши не позволят просто конфисковать эту долю, однако власти страны могут формально выплатить владельцу компенсацию, но заморозив выплату. При этом представители самого «Акрона» пока никак не прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что эксперты советуют российскому акционеру не ожидать реальной выплаты компенсации или замороженной доли. Однако у «Акрона» ещё остаётся время на выработку способа защиты в сложившейся ситуации.