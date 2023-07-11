Wildberries планирует создать логистический центр в Армении

Российский маркетплейс Wildberries намерен открыть логистический центр в Армении, реализация проекта начнется через несколько месяцев. Об этом заявил ТАСС министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

"Сейчас мы общаемся с Wildberries для осуществления их инвестиционной программы по созданию логистического центра, в течение нескольких месяцев эти вопросы решатся, и начнется реализация инвестиционной программы", - сказал он.

По его словам, главная задача на данный момент - определить участок земли для центра. Керобян отметил, что будут рассматриваться локации ближе к Еревану, потому что "с точки зрения логистики важно быть рядом с покупателем".

Министр уточнил, что создание логистического центра выгодно обеим сторонам: как российским, так и армянским предпринимателям.

"Их приход в Армению именно с точки зрения логистики будет очень важным фактором для развития малых и средних предприятий. Таких платформ в Армении не существует, и Wildberries может занять этот сектор", - подчеркнул Керобян.