Apple стала единственной компанией в мире, увеличившей поставки компьютеров

Компания Apple увеличила поставки компьютеров во втором квартале 2023 года на 10,3%, став единственным производителем ПК которому это удалось. Об этом свидетельствуют данные International Data Corporation.

Возросшие поставки Mac позволили Apple увеличить долю на рынке с 6,8% до 8,6% и занять четвертое место в пятерке крупнейших в мире производителей компьютеров. В общей сложности компания смогла отгрузить 5,3 миллиона единиц ПК во втором квартале 2023 года. Предполагается, что Apple смогла увеличить поставки на фоне отсутствия проблем с производством компьютеров, которые она испытывала во втором квартале 2022 года.