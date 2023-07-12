Певица Зара захотела зарегистрировать бренд Zara для косметики

Певица Зара (Зарифа Мгоян) подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zara («Зара»). Заявка даст ей возможность выпускать под этим брендом косметику, одежду и продукты питания, сообщают «Ведомости».

У певицы уже есть один такой знак, он относится к 41-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), то есть позволяет проводить под ним развлекательные мероприятия. Согласно новой заявке, Зара хочет производить косметику, ювелирные украшения, часы, различные продукты питания, а также выпускать алкогольные и безалкогольные напитки.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что права на бренд Zara по классу «одежда» принадлежат испанской «Индустрия де дизено текстил» (Inditex). Это очень известная марка, поэтому зарегистрировать знак Zara без согласия испанцев будет невозможно.

В 2020 году Зара была амбассадором бренда Zeitun, сотрудничала и с другими марками, например, ювелирными украшениями Mercury. Российские актрисы и певицы нередко занимаются косметическим бизнесом. Так, Тина Канделаки выпускает такую продукцию под брендом Ansaligy, Вера Брежнева — под маркой Vera, Нюша — Miralin Cosmetics.