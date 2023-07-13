Американская Mars сменила главу российского подразделения

Mars сменила главу российского подразделения
Американская Mars сменила руководителя кондитерского направления в России. Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии, сообщает «Коммерсант».
В российском Mars заявили, что Махер Батруни перешёл на новую роль внутри компании. Этот процесс связан с развитием процесса преемственности. Михаил Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс». Пост второго занимает Валерий Щапов, руководящий Mars Petcare в России.
Партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова отмечает, что для транснациональных компаний типична ротация кадров среди подразделений. Основные вызовы для нового президента будут в выстраивании отношений с местным топ-менеджментом, а также в налаживании деловых контактов с ключевыми партнерами в стране, полагает она.
Напомним, что весной прошлого года Mars объявила об остановке рекламы, новых инвестиций, а также экспорта из России. Однако на российском рынке позиции крупнейших производителей кондитерских изделий, согласно исследованиям, укрепляются. Эксперты не видят фундаментальных сложностей для нового руководителя и бизнеса компании, но отмечают, что «в моменте Mars испытывает политическое давление».