Американская Mars сменила главу российского подразделения

Американская Mars сменила руководителя кондитерского направления в России. Место возглавлявшего сегмент с 2017 года Махера Батруни занял Михаил Базанов, экс-руководитель Mars в Центральной Азии, сообщает «Коммерсант».

В российском Mars заявили, что Махер Батруни перешёл на новую роль внутри компании. Этот процесс связан с развитием процесса преемственности. Михаил Базанов стал гендиректором «Mars Wrigley Россия» и одним из двух президентов ООО «Марс». Пост второго занимает Валерий Щапов, руководящий Mars Petcare в России.

Партнер Kontakt InterSearch Russia Галина Спасенова отмечает, что для транснациональных компаний типична ротация кадров среди подразделений. Основные вызовы для нового президента будут в выстраивании отношений с местным топ-менеджментом, а также в налаживании деловых контактов с ключевыми партнерами в стране, полагает она.